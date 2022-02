Tiago Nunes destaca pontos positivos e negativos do empate entre Ceará e Sampaio Corrêa

O comandante alvinegro valorizou o volume de jogo imposto pelo Vovô no confronto do último sábado, 12, mas se incomodou com as chances cedidas ao adversário

O empate por 1 a 1 entre Ceará e Sampaio Corrêa na noite do último sábado, 12, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, foi uma boa situação de análise para o treinador Tiago Nunes, que pode identificar — e testar — algumas situações práticas dentro de campo. Sobre a partida, o comandante alvinegro destacou quais pontos positivos e negativos chamaram a sua atenção.

"Os principais pontos positivos foram as chances criadas, em torno de nove oportunidades de gol que nós tivemos. O volume de jogo também bastante grande. Enfrentamos uma equipe com muita energia física, defensiva também, que marcou atrás, que fechou muito bem os espaços, e é difícil encontrar boas soluções ofensivas contra uma equipe tão fechada, que nos marcou tão bem", ressaltou.

As chances cedidas ao adversário, por outro lado, foi algo que não agradou o técnico gaúcho. Além do gol sofrido no primeiro tempo, que de acordo com Tiago Nunes foi um erro coletivo do sistema defensivo, houve outras duas situações claras para o Sampaio na etapa final, com o goleiro João Ricardo realizando dois milagres no mesmo lance, além de uma bola no travessão posteriormente.

"Negativamente, penso que foram as chances que o adversário teve, principalmente na segunda etapa. Na primeira teve um gol, uma falha coletiva da nossa equipe, e no segundo tempo eles tiveram no mínima duas situações. A gente sabe que é o enredo desse tipo de jogo, quando você tem algumas oportunidades e não converte, o adversário que está se defendendo tanto, em algum momento ele vai ter alguma chance. O jogo é muito difícil quando se enfrenta um time assim, mas tem uma qualidade muito grande no nosso processo como equipe, aumentando nosso repertório", explicou.

