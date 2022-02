Transmissão ao vivo de Ceará x Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste; ouça narração

Embalado pela goleada da última rodada, o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa neste sábado, 12, pela Copa do Nordeste 2022, querendo se consolidar na liderança do Grupo B. Diante da Bolívia Querida, o Vovô irá reencontrar a torcida alvinegra no Castelão, às 19h45min, em duelo válido pela quarta rodada do certame regional. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Ceará x Sampaio Corrêa para o duelo válido pela Copa do Nordeste



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

