Ceará chega a marca de 33 mil sócios-torcedores; clube projeta 40 mil em 2022

Em 2021, o Vovô obteve arrecadação histórica com o programa de sócio-torcedor, totalizando mais de R$ 12 milhões

O programa de sócio-torcedor do Ceará segue em ascensão. Neste sábado, 12, o Alvinegro de Porangabuçu alcançou a marca de 33 mil associados ativos, recorde histórico para o clube. Para a temporada de 2022, cujo calendário esportivo contará com a disputa da Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo, além da Série A, Copa do Brasil e Nordestão, a expectativa da diretoria é de chegar aos 40 mil sócios.

Desde que o público foi autorizado a retornar aos estádios da capital cearense, em outubro de 2021, o programa de sócio-torcedor do alvinegro só cresceu. Antes da volta da torcida a Arena Castelão, o clube contava com cerca de 14.800 mil sócios. Desde então, são mais de 18.200 novas adesões.

Na última temporada, o Ceará arrecadou mais de R$ 12 milhões somente com sócios-torcedores. O número foi recorde absoluto na história do clube, além de superar a meta projetada inicialmente, que era de um faturamento de R$ 10,5 milhões com o programa.

