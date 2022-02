Sub-20 do Ceará tem mudanças na comissão técnica visando demais competições em 2022

De férias após disputar a Copinha em janeiro, o elenco e comissão técnica do Sub-20 do Vovô voltarão às atividades na próxima quarta-feira, 16

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, o elenco sub-20 do Ceará se reapresentará na próxima quarta-feira, 16, para iniciar a preparação visando as demais competições na temporada de 2022 e contará com novos integrantes na comissão técnica.

Novo preparador físico, Toninho se juntará à comissão técnica do Sub-20 do Ceará. O profissional já teve passagem pela equipe principal do Alvinegro em 2001. Além disso, o auxiliar técnico Alison Henry deixa o Sub-20 para comandar o time Sub-17 do Vovô. O clube ainda não definiu quem será o substituto para auxiliar o treinador Juca Antonello. O técnico também informou que não pretende realizar novas contratações e que a princípio contará somente com os atletas que já estavam no time.

Na Copinha, o Ceará caiu na segunda fase, quando foi eliminado pelo Desportivo Brasil por 2 a 0. Com o calendário de competições já definido, o Sub-20 do Vovô disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste na categoria.

Na temporada passada, a equipe Sub-20 terminou em 16° no Brasileirão, com 18 pontos e conquistando apenas quatro vitórias em 19 jogos, e não se classificou para a fase eliminatória. Enquanto pela Copa do Nordeste, o clube não passou da fase de grupos, ocupando a terceira posição. O Ceará não disputou a última edição da Copa do Brasil na categoria.

