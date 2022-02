Querendo se consolidar na liderança, Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa pelo Nordestão

Vovô e Bolívia Querida se enfrentam neste sábado, 12, às 19h45min, pela quarta rodada do certame regional. Equipe cearense é o líder do Grupo B, enquanto os maranhenses ocupam a quinta colocação do Grupo A

Embalado após a goleada por 5 a 0 sobre o Globo-RN, o Ceará entra em campo diante do Sampaio Corrêa-MA neste sábado, 12, às 19h45min, na Arena Castelão, com o objetivo de manter a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste e aumentar a invencibilidade histórica de 30 jogos sem sofrer derrotas na fase de grupos do certame regional, que perdura desde 2018.

Invicto nesta temporada, o início de ano do Alvinegro é o melhor desde 2016. Em três jogos disputados, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes conquistou duas vitórias, sobre o Sergipe e Globo, e um empate, no Clássico-Rei diante do Fortaleza, obtendo 77% de aproveitamento neste recorte de partidas. Entre 2017 e 2021, o escrete preto-e-branco sofreu pelo menos uma derrota nos três primeiros jogos.

Sobre o assunto Zé Roberto agrega com versatilidade e dá nova dinâmica ao ataque do Ceará

Ceará tem o melhor início de temporada desde 2016

Mendoza comemora boa fase no Ceará e elogia Tiago Nunes: "Me passou confiança"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sampaio Corrêa também tem tido um bom desempenho neste começo de temporada. Pelo Campeonato Maranhense, o Bolívia Querida está com 100% de aproveitamento nos três jogos que disputou, enquanto que pelo Nordestão, a equipe do treinador João Brigatti conquistou um triunfo diante do Altos-PI e sofreu um revés para o Náutico-PE.

Para o confronto, o comandante alvinegro não poderá contar com o volante Richard, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Fernando Sobral deve figurar pela primeira vez entre os relacionados após se recuperar de lesão, assim como o atacante Erick. O centroavante Cléber, expulso no Clássico-Rei, também retorna e fica à disposição.

João Brigatti tem diversos problemas para a partida. No setor ofensivo, o treinador do Sampaio não poderá contar com os atacantes Pimentinha, Luiz Paulo e Gabriel Poveda, artilheiro do clube no Nordestão, com dois gols. No sistema defensivo, o lateral-esquerdo João Victor e o zagueiro Allan Godói também estão fora.

Ceará x Sampaio Corrêa

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson e Sobral (Marlon); Mendoza, Vina e Lima (Erick); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Sampaio Corrêa

4-3-3: Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio (Pedro), Nilson Júnior e Eloir; Wesley Dias, Ferreira e Soares; Thiago André, Wendson (Popó) e Eron. Técnico: João Brigatti.

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Horário: 19h45min (Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Fernanda Felix da Silva (AL)

Transmissão: ESPN, Nordeste FC, Rádio O POVO CBN



Tags