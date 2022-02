Mendoza comemora boa fase no Ceará e elogia Tiago Nunes: "Me passou confiança"

Titular do Alvinegro de Porangabuçu, atacante cresceu de produção sob o comando do treinador e atribui mudança a postura mais ofensiva do Vovô. Colombiano marcou dois gols em três jogos nesta temporada, um deles, no Clássico-Rei contra o Fortaleza

Autor do primeiro gol alvinegro na goleada do Ceará por 5 a 0 sobre o Globo-RN, o atacante Stiven Mendoza concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 11, no Centro de Treinamento em Porangabuçu. Com o tento marcado na última partida, o colombiano chegou a quatro gols na Arena Castelão e se tornou o estrangeiro com mais tentos desde a reinauguração do estádio, em 2013.

O jogador comemorou a boa fase no Alvinegro e elogiou o técnico Tiago Nunes, a quem atribui a mudança de postura da equipe.

"Não estou preocupado com marcas. Estou pensando no grupo, no time. Quero jogar bem, ajudar o Ceará e meus companheiros dentro de campo. O bom momento que estou passando é (fruto) do trabalho que fazemos depois do treino, a confiança que o treinador passa para mim. (...) Desde que o Tiago chegou aqui, deu um voto de confiança para os jogadores. Além disso, agora o nosso jogo é bem mais ofensivo, criamos várias jogadas de gol durante uma partida. Isso nos dá bastante tranquilidade", disse o camisa 10 alvinegro.

O Ceará volta a campo neste sábado, 11, às 19h30min, quando enfrenta o Sampaio Corrêa-MA, novamente no Gigante da Boa Vista. Mesmo com apenas 30% da capacidade de público do estádio liberada, Mendoza falou sobre a importância da presença da torcida nos jogos do Vovô.

"Ainda não tive a oportunidade de jogar com 100% da capacidade. No ano passado foi 80% cheio e foi maravilhoso. A torcida é muito importante. Precisamos muito do nosso torcedor, que é muito apaixonado e nos ajuda muito. É uma motivação a mais para os jogadores. Precisamos dar uma resposta à torcida maravilhosa que nós temos", disse o jogador.

