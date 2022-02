Ceará se reapresenta e inicia preparação para jogo diante do Sampaio Corrêa

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Globo-RN, o elenco do Ceará se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 10, no CT de Porangabuçu, onde deu início a preparação para o duelo contra o Sampaio Corrêa-MA, marcado para este sábado, 12, às 19h30min, na Arena Castelão. O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Divididos em três grupos, os atletas realizaram atividades em dois turnos. Os jogadores que atuaram na última partida não foram a campo e fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os demais atletas do elenco do Vovô realizou atividades de força e trabalhos em campo.

O Alvinegro de Porangabuçu encerra a preparação para jogo contra a Bolívia nesta sexta, 11, no gramado do estádio Carlos Alencar Pinto. Se vencer a equipe maranhense, o Ceará terá a chance de se isolar ainda mais na liderança do certame regional. A equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes ocupa a primeira colocação do Grupo B, com sete pontos, três a mais que o vice-líder Altos-PI, com quatro.

