Transmissão ao vivo de Ceará x Globo-RN pela Copa do Nordeste; ouça narração

Após dois jogos como visitante, o Ceará disputa nesta quarta-feira, 9,a primeira partida como mandante na Copa do Nordeste 2022. Diante do Globo-RN, o time do Porangabuçu irá reencontrar a torcida alvinegra no Castelão, às 19h30min, em duelo atrasado válido pela primeira rodada do certame regional. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Ceará x Globo-RN para o duelo válido pela Copa do Nordeste



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

