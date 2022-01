Com Lucas Ribeiro, Ceará fecha contratações do setor defensivo para temporada 2022

Com o aval do técnico Tiago Nunes, o Vovô realizou a remodelagem do sistema defensivo. Clube contratou um zagueiro e três laterais

O Ceará apresentou oficialmente o zagueiro Lucas Ribeiro na quarta-feira, 19. Ele foi o oitavo reforço do clube para a temporada e o quarto do setor defensivo. Desta forma, a diretoria alvinegra fechou o ciclo de contratações para a zaga em 2022.

Com o aval do técnico Tiago Nunes, o Vovô realizou a remodelagem do sistema defensivo. Com Messias, Luiz Otávio e Gabriel Lacerda, remanescentes da temporada passada, o clube contratou Lucas Ribeiro para fechar a lacuna aberta após a saída de Klaus, que não renovou com o Alvinegro e se transferiu para o Botafogo.

Nas laterais, a reformulação foi intensa. Duas das três opções para a direita em 2021 deixaram o clube. O Ceará não renovou com Gabriel Dias e emprestou Igor para o Portimonense. Apenas Buiú permaneceu na equipe. Para resolver um dos principais problemas da equipe na temporada passada, a diretoria trouxe Nino Paraíba, ex-Bahia, e Michel Macedo, ex-Juventude.

O Alvinegro também foi ao mercado para contratar uma peça de reposição para a lateral-esquerda. Victor Luís, ex-Palmeiras, assinou com o Vovô por empréstimo e chega para brigar por posição com o titular absoluto nos últimos dois anos, Bruno Pacheco.

A ideia é ter Kelvyn, que substituiu Pacheco em algumas oportunidades, como opção no meio de campo.

Além das peças defensivas, o Vovô contratou ainda os volantes Richard e Richardson e os atacantes Iury Castilho e Zé Roberto.

