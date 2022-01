Com elenco reformulado, Ceará completa uma semana de pré-temporada

O Ceará completou neste sábado, 15, uma semana de treinos desde a reapresentação oficial dos jogadores, realizada no dia último dia 8. Com o elenco alvinegro reformulado, os profissionais que acompanham o dia a dia do clube no centro de treinamento em Porangabuçu encontraram caras novas em relação ao elenco que encerrou a última temporada.

Mesmo com cinco competições — Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Copa Sul-Americana — para o Vovô disputar em 2022, a diretoria alvinegra optou por enxugar o elenco de jogadores nesta temporada com o intuito de abrir espaço na folha salarial e reforçar posições carentes na avaliação do técnico Tiago Nunes.

Com sete contratações realizadas, o Ceará reforçou todos os setores do time. Foram anunciados, até o momento, os laterais-direito Michel Macedo (ex-Juventude-RS) e Nino Paraíba (ex-Bahia-BA), o lateral-esquerdo Victor Luís (ex-Palmeiras), os volantes Richardson (ex-Kashiwa Reysol-JAP) e Richard (ex-Athetico-PR) e os atacantes Iury Castilho (ex-Portimonense-POR) e Zé Roberto (Ex-Atlético-GO).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a lista de saídas no elenco é bem mais extensa. Considerando encerramento de contratos, empréstimos e vendas de atletas, 13 jogadores já deixaram o clube. São eles: os zagueiros Klaus e Alan Uchôa, os laterais-direito Igor e Gabriel Dias, o lateral-esquerdo Alessandro, os volantes Pedro Naressi, Fabinho e Willian Oliveira, o meia Jorginho, e os atacantes Rick, Yony González, Hélio Borges e Airton. O atacante Leandro Carvalho teve contrato de empréstimo com Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, rescindido, mas não não faz parte dos planos e foi novamente emprestado, deste vez, para o Naútico-PE.

Com mais duas semanas de pré-temporada, o Ceará faz a sua estreia em jogos oficiais neste ano no próximo dia 29, às 17h45min, diante do Sergipe-SE, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. O jogo diante do Globo-RN, válido pela primeira rodada, foi adiado e acontecerá apenas no dia 1º de fevereiro.

Confira as mudanças no elenco do Ceará para a temporada 2022

Chegadas:

Lateral-direito:

Michel Macedo (ex-Juventude), contratado até o fim de 2023;

LAD: Nino Paraíba (Bahia), com contratado até o fim de 2023.



Lateral-esquerdo:

Victor Luís (ex-Palmeiras), emprestado até o fim de 2022.

Volantes:

Richardson (ex-Kashiwa Reysol-JAP), contratado até o fim de 2024;

Richard (ex-Athletico-PR), contratado até o fim de 2024.

Atacantes:

Iury Castilho (ex-Portimonense-POR), emprestado até fim de 2022.

Zé Roberto (ex-Atlético-GO), contratado até o fim de 2024.

Saídas:

Zagueiros:

Alan Uchôa (emprestado ao CRB-AL)

Klaus (contrato encerrado)

Laterais-direito:

Igor (emprestado ao Portimonense-POR)

Gabriel Dias (contrato encerrado)

Lateral-esquerdo:

Alessandro, emprestado ao Botafogo-PB

Volantes:

Pedro Naressi (emprestado ao Sport-PE)

Fabinho - (contrato encerrado)

Willian Oliveira (emprestado ao Cruzeiro-MG)

Meia:

Jorginho (contrato encerrado)

Atacantes:

Hélio Borges (contrato encerrado)

Rick (vendido ao Ludogorets-BUL)

Yony González (contrato encerrado)

Airton (contrato encerrado)

Leandro Carvalho (emprestado ao Nautico-PE)



Tags