Messias é ausência nos treinos do Ceará na pré-temporada

O zagueiro Messias ainda não realizou atividades em campo com o elenco do Ceará na pré-temporada de 2022. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador sentiu um leve desconforto muscular e está sendo tratado pelo departamento médico do clube. No entanto, situação não preocupa o alvinegro e o atleta deve estar apto para atuar no início da temporada.

No quarto dia desde o retorno das atividades, o Ceará ainda não conta com todo o elenco na pré-temporada. Além de Messias, os atletas Iury Castilho, Kelvyn e Vinícius Machado são desfalques no CT do Porangabuçu por testarem positivo para Covid-19 e estão cumprindo isolamento.

Sobre o assunto Ceará segue preparação com treinos na pré-temporada de 2022

Michel Macedo comemora chegada ao Ceará: "Meu objetivo é jogar o maior número de partidas"

Ceará vence Paulista com gol no fim e se classifica na Copinha

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como o último treino, no dia 10, a equipe realizou atividades em dois períodos, pela manhã e pela tarde. A terça-feira também marcou a apresentação oficial do lateral direito Michel Macedo a partir de coletiva de imprensa no CT. O jogador chega para disputar posição com o recém-chegado Nino Paraíba e Buiú, que retorna de lesão.

Em transição, os atletas não tiveram treinamento com bola, realizando apenas exercícios físicos.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

Tags