Ao vivo: acompanhe o jogo do Ceará contra o São Bernardo na Copinha

O Ceará Sub-20 entra em campo neste sábado, 8, às 15h15min pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Vovô encara o São Bernardo-SP em duelo válido pela segunda rodada da Copinha, no estádio Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí-SP. O Alvinegro precisa da vitória para sonhar com a classificação para a próxima fase do torneio.

Estreias

Na estreia, o time do Porangabuçu empatou em 1 a 1 com o Bragantino-PA. Já o São Bernardo-SP venceu o Paulista na primeira rodada e pode se classificar de forma antecipada, caso supere o Vovô.

