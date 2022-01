Torcida do Ceará "invade" Instagram de Romero e pede: "Vem ser feliz no Vozão"

O jogador de 33 anos, do Independiente-ARG, é alvo do Vovô no mercado da bola. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, o clube cearense tem acerto encaminhado com o atleta

A torcida do Ceará "invadiu" o perfil do atacante Silvio Romero no Instagram para pedir a vinda do jogador ao Alvinegro do Porangabuçu. O jogador de 33 anos, do Independiente-ARG, é alvo do Vovô no mercado da bola. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, o clube cearense tem acerto encaminhado com o atleta.

"Veeeem pro Vozão, homem gol. A massa alvinegra te espera", disse uma internauta. "Vem ser feliz no Vozão", postou outro torcedor.

A contratação de um centroavante para ser titular da equipe em 2022 é a prioridade do Ceará no mercado da bola. Conforme o jornalista Sérgio Ponte, a diretoria alvinegra desembolsará R$ 2,5 milhões para fechar um contrato de dois anos com o atacante.

Silvio Romero é o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, o atacante anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e 22 assistências dadas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

