Ceará divulga lista dos atletas inscritos para Copa São Paulo de Futebol Júnior; confira

A estreia do Vovô acontece na próxima quarta-feira, 5, às 13h15min, diante do Bragantino do Pará, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, São Paulo

O Ceará divulgou, neste sábado, 1°, a lista dos 24 atletas que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro realizou o último treino antes de viajar para Jundiaí-SP, cidade sede do time na competição, neste domingo, 2. A estreia do Vovô acontece na próxima quarta-feira, 5, às 13h15min, diante do Bragantino do Pará, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, São Paulo.

O Vovô faz parte do grupo 18, composto por Bragantino-PA, São Bernardo-SP e Paulista-SP. Todos os jogos da chave acontecerão no Estádio Jayme Cintra. Ao todo, são 32 grupos com quatro times. Os dois melhores colocados avançam para a próxima fase seguinte, que será disputada no formato mata-mata em jogo único.

Dos 27 jogadores que vinham treinando, três ficaram de fora da relação final do técnico Juca Antonello. Kadu e Pedro Henrique, e o atacante Felipe Micael, que está se recuperando de lesão. A lista de jogadores conta com quatro atletas da categoria Sub-17.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Com elenco em reformulação e outra vez na Sul-Americana, Ceará eleva metas para 2022

Ceará mira contratação de Danilo Avelar e faz consulta ao Corinthians

Ceará estima investir mais de R$ 1,2 milhão no futebol feminino em 2022

O técnico Juca Antonello ressaltou a dificuldade da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas reforçou sobre as expectativas para uma boa campanha do time alvinegro.“A gente tem pela frente uma competição bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, com muita gente jovem querendo mostrar serviço”, destacou.

“Uma equipe totalmente reformulada da que a gente teve no Brasileiro, mas com muito bom nível, com atletas que vêm da categoria de baixo, também, com nível bastante alto, e, juntamente com os que mantivemos neste final de ano, acredito que a gente possa fazer uma bela campanha”, completou o treinador do Sub-20 em entrevista ao site oficial do clube.

O elenco viajará para Jundiaí em dois grupos. Parte do time deixará a capital cearense às 22h15 deste domingo, 2. Os demais decolam uma hora mais tarde, às 23h15.

Confira a lista completa dos atletas inscritos:

Goleiros: Wilder, Lucas Gualdessi e Davi Schneider

Zagueiros: João Vila Verde, Jonathan e Jefferson

Laterais: Átila, Da Guia, Patrick e Matheus Jatobá

Meio-campistas: Rubens, Arilson, J.V., David, Romarinho, Wendell, Matheus Índio, Maiquinho

Atacantes: Pedro Igor, Rafinha, Guthierres, João Victor, Caio Rafael e Tallison

Comissão Técnica: Juca Antonello (Técnico), Alison Henry (Auxiliar Técnico), Rafael Dias (Auxiliar Técnico), Matheus Moraes (Preparador de Goleiros), Pedro Benevenuto (Fisioterapeuta), Adriano Antunes (Médico), André Maranhão (Analista de Desempenho)



Tags