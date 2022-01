Ceará estima investir mais de R$ 1,2 milhão no futebol feminino em 2022

O valor destinado à modalidade representa 1,7% do orçamento previsto para a próxima temporada, que é de R$ 163.868.553,99 milhões, número recorde na história do futebol cearense

O Ceará estima ter uma receita bruta de R$ 163.868.553,99 milhões em 2022, orçamento recorde na história do futebol cearense. Deste valor, o Vovô planeja investir em outras modalidades, como no futebol feminino, que deve receber R$ 1.298.765,00 milhão ao longo da próxima temporada.

O valor, apesar de superior em relação ao investimento previsto para 2021, não difere em grande quantidade. Na temporada passada, o Vovô estimou que R$ 1.187.966,67 milhão seriam destinados ao futebol feminino, setor que engloba atletas, comissão técnica, coordenação e supervisão.

Em 2021, o Ceará foi campeão cearense da modalidade de forma invicta ao superar o Fortaleza na grande final. Foi a terceira vez que a equipe levantou a taça da competição. As outras duas aconteceram no bicampeonato conquistado em 2018 e 2019.

Além do estadual, o Vovô também disputou o Brasileiro Feminino A2, divisão que dá acesso à Série A. Apesar da boa campanha na fase de grupos, o Alvinegro foi eliminado no mata-mata para o Cresspom-DF.

Para 2022, o futebol feminino do Ceará terá a base do elenco da temporada anterior. No comando técnico, o treinador segue sendo o ex-jogador Erivelton, que atuou pelo Vovô em cinco oportunidades: 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012.

