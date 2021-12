Retrospectiva 2021: Ceará vive montanha russa e finaliza ano com vaga na Copa Sul-Americana

Vovô tem troca de técnico e vices do Estadual e da Copa do Nordeste, mas mostra maior consistência na Série A ao se confirmar pelo segundo ano seguido em competição internacional

O ano de 2021 foi atípico por conta da pandemia do coronavírus. A situação refletiu diretamente no futebol. Após o réveillon, os clubes não puderam virar a página do calendário, pois ainda disputavam o Brasileirão de 2020. O Ceará, que havia finalizado o ano com vitória no Clássico-Rei e empate diante do Santos, iniciou 2021 com derrota por 2 a 0 diante do Internacional no Castelão.

Após o revés diante do Colorado na primeira disputa do ano, veio a primeira vitória do ano e em grande estilo. Com gols de Vina e Kelvyn, o Vovô bateu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã em uma atuação elogiosa do elenco. À época buscando se confirmar em competições internacionais, o time comandado por Guto Ferreira era o que menos dava toques para marcar gols na Série A e tinha uma ótima média de tentos marcados na temporada: 89 em 59 jogos. Cléber, Léo Chú, Lima e Vina eram responsáveis por 55% dos gols e 50% das assistências, mostrando a sincronia do grupo.

BRASILEIRO A 2020, SAO PAULO X CEARÃ. - Bruno Alves jogador do São Paulo disputa lance com Cléber jogador do Ceará durante partida no estádio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2020. 10/02/2021 - Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO (Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AE)



Com o bom futebol, o Ceará chegou até mesmo a cogitar participação na Copa Libertadores da América, mas a possibilidade se enfraqueceu após a derrota diante do Corinthians, que era adversário direto por uma vaga no certame. Cansados de uma longa temporada, o escrete alvinegro teve momentos em que demonstrou futebol mais abaixo do que se esperava, mas terminou o Brasileirão em alta. Além da vaga na Copa Sul-Americana, o Vovô finalizou o torneio em 11° lugar, somando 52 pontos em 38 partidas, tendo a melhor pontuação do time na competição por pontos corridos.

A ida do Ceará ao mercado para a temporada 2021

Enquanto ainda jogava as rodadas finais do Brasileirão, o Alvinegro de Porangabuçu iniciou as negociações para renovação com Vina. Valorizado após o ano de destaque no futebol nacional, o meia teve a extensão do contrato para o final de 2024 divulgada no dia 17 de fevereiro.

Com folha salarial orçada em R$ 4 milhões, na mesma semana, o Vovô também renovou com o técnico Guto Ferreira e anunciou as contratações de Jael, João Ricardo, William Oliveira e Jordan. Pouco tempo depois, houve ainda as chegadas de Jorginho e Mendoza.

Jael deve fazer a estreia como jogador do Ceará (Foto: Wilton Roots/Ceará SC)



Em compensação, o Alvinegro de Porangabuçu acabou perdendo o ponta Léo Chu, que teve que retornar ao Grêmio, e o lateral Samuel Xavier, que fechou com o Fluminense.

O verdadeiro início da temporada 2021

Embora o ano tenha começado no dia 1 de janeiro de 2021, no calendário do futebol brasileiro, a temporada do ano respectivo iniciou-se em março. Com pouco tempo de descanso, o Vovô deu o pontapé inicial jogando a Copa do Nordeste, onde empatou diante do ABC-RN no primeiro jogo. Dez dias depois, houve a estreia no Campeonato Cearense, onde o time perdeu para o Ferroviário. Nessa altura da temporada, entretanto, nem todos os jogadores haviam voltado a atuar, pois haviam recebido pequena férias ao final da temporada.

Pouco antes de todos os jogadores voltarem para a pré-temporada relâmpago, o Alvinegro ainda anunciou mais um reforço: o zagueiro Messias. O defensor chegou com moral e, fazendo dupla com Luiz Otávio, não demorou para demonstrar consistência defensiva adquirida por ótimo entrosamento com o veterano.

Enquanto jogava a Copa do Nordeste, o Ceará conheceu, em abril, os adversários que enfrentaria na Copa Sul-Americana. Para se focar no torneio internacional, o time passou a ser representado no Estadual pelo elenco sub-23.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 21.04.2021: Vina, jogador do Ceará, comemora gol no Jogo pela Conmebol Sudamericana Ceara vs Jorge Wilstermann. arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



A estreia do Vovô na Copa Sul-Americana ocorreu no dia 21 de abril. Com gols de Pedro Naressi, Mendoza e Vina, o Alvinegro começou com o pé direito, com um triunfo por 3 a 1. Enquanto comemorava, três dias depois, o time derrotou o Vitória na semifinal do Nordestão e chegou invicto para mais uma final do certame. O calendário, com as múltiplas competições, fez com que, no dia 27 de abril, novamente o grupo entrasse em campo. À época, os comandados de Guto Ferreira empataram com o Arsenal de Sarandí enquanto já visualizavam, do retrovisor, o primeiro jogo da final da competição regional chegar.

O primeiro duelo diante do Bahia, no dia 1° de maio, em Salvador, teve o Alvinegro de Porangabuçu como vencedor. Com gol de Jael, aos 47 minutos do segundo tempo, a vantagem foi construída. Para não haver desconcentração para o jogo de volta, o Ceará foi para o duelo na Sul-Americana diante do Bolívar, fora de casa, com time alternativo.

A estratégia de poupar o elenco da altitude não surtiu grande efeito. No Castelão, o Bahia levou a melhor na partida de volta. Após vencer o jogo por 2 a 1, o Esquadrão de Aço bateu o Vovô nos pênaltis e levou a taça para Salvador. A partir de então, o desempenho antes elogiável do Ceará passou a destoar.

Último encontro entre Ceará e Bahia, na final da Copa do Nordeste, terminou com o título do Tricolor e confusão no gramado do Castelão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



63,6% dos gols marcados pelos centroavantes, por exemplo, eram de atletas que saíam do banco e não daqueles que eram titulares. Enquanto se recuperava da perda do título regional, o Vovô empatou sem gols no Castelão com o Arsenal de Sarandí-ARG, em nova partida em que demonstrou um futebol aquém do que se esperava.

Para tentar melhorar a imagem da atuação destoante, o técnico Guto Ferreira colocou o time titular para jogar contra o Fortaleza no Estadual, na fase de classificação para as semifinais, mas o tiro saiu pela culatra. Diante do maior rival, o Vovô foi derrotado por 2 a 0. Em seguida, contra o Atlético-CE, com time misto, o grupo de classificou para a semifinal, onde enfrentou e venceu o Ferroviário, conseguindo vaga para a final do Cearense.

Jogando ainda a Sul-Americana, o Alvinegro enfrentou o Bolívar e venceu por 2 a 0 antes da final. O Estadual foi decidido no dia 23 de maio, quando, em jogo truncado, Fortaleza e Ceará empataram em 0 a 0. Com a vantagem do regulamento, o Leão faturou o título.

Quatro dias depois, um novo baque no ano do Vovô: após ser derrotado pelo Jorge Wilstermannm, o time deu adeus à Copa Sul-Americana.

Ceará nas competições nacionais



Mesmo com o fim do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e com a eliminação da Copa Sul-Americana, o Ceará seguiu com a agenda cheia. Isso porque, com a saída da Sula, o Alvinegro entrou na terceira fase da Copa do Brasil enquanto a Série A se iniciava.

Diante do Grêmio, o Vovô venceu o primeiro jogo do Brasileirão por 3 a 2 na Arena Castelão. Cléber, Rick e Jorginho marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu. Os resultados seguintes, entretanto, não foram tão positivos. Pela Copa do Brasil, no dia 2 de junho, o time empatou com o Fortaleza em 1 a 1. Três dias depois, foi derrotado pelo Santos.

Na semana seguinte, o grupo foi eliminado pelo Tricolor do Pici na Copa do Brasil e empatou com Chapecoense e Internacional e sofreu novo revés diante do Bahia. Após o empate diante da Chape, o time chegou a ser pressionado pela torcida no aeroporto. O presidente do clube, Robinson de Castro, teve que fazer uma transmissão ao vivo nas redes sociais para negar que havia quaisquer rusgas entre o elenco e o treinador.

Um dos principais motivos das reclamações da torcida era o modo como o time se portava em campo. Na sequência negativa, o Alvinegro parecia jogar desconcentrado e cedia espaços aos adversários. Além disso, o grupo sentia falta da dupla de zaga Messias e Luiz Otávio. Foi nesse momento que, pela primeira vez, Guto foi reavaliado pelo Vovô, mas o clube decidiu pela manutenção do treinador.

A sequência ruim foi quebrada diante do Atlético-MG. No dia 24 de junho, no Castelão, o Alvinegro venceu o Galo por 2 a 1. A vitória, conquistada nos minutos finais, também marcou o começo de um protagonismo assumido por Gabriel Lacerda. O defensor foi autor do segundo gol do Vovô, que emendou uma sequência de partidas sem perder.

Foram 11 partidas sem saber o que é derrota. À época, o time até chegou a ficar entre os dez primeiros colocados na tabela com os sete empates e as quatro vitórias consecutivas, mas logo a maré mudou.

Com a saída do atacante Saulo Mineiro, o Vovô enfrentou sequência de quatro jogos sem vencer, o que culminou na demissão do técnico Guto Ferreira após partida diante do América-MG. O jogo, que aconteceu pela manhã, foi marcado por mais uma atuação aquém do que se esperava do Ceará, com muitos espaços cedidos ao adversário e poucas chances criadas. O desligamento do técnico foi comunicado ao fim do dia.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 08.08.2021: Guto Ferreira, técnico do Ceará. Jogo pelo brasileirão, Ceará vs Atlético Goianiense, Arena Castelão. (Fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



O clube não perdeu tempo ao ir para o mercado e anunciou a contratação de Tiago Nunes. Inicialmente, o time não demonstrou tanta mudança. Em seu primeiro jogo na beira do gramado, o grupo foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0 e deu apenas um chute a gol.

Pouco a pouco, entretanto, o novo técnico foi implantando suas ideias ao grupo, que voltou a vencer no dia 25 de setembro, diante da Chapecoense. O jogo seguinte marcou o retorno da torcida ao estádio, mas, diante do Internacional, a equipe empatou sem gols. Naquela altura do campeonato, o Vovô havia chegado a uma sequência de 12 empates na Série A de 2021 e oito pontos conquistados nos últimos 30 disputados.

Mas o time do Porangabuçu não desanimou. Apesar de também ter engatado uma sequência sem vitórias com Tiago Nunes, o elenco teve garra para se recuperar e, depois de vencer o Fluminense, se reaproximou da torcida, venceu o último Clássico-Rei do ano com goleada e finalizou o ano com vaga na Copa Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo.

Ceará na vitória diante do Fortaleza pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO) (Foto: Aurelio Alves)



