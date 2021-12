Justiça revoga suspensão da eleição do Ceará e Robinson terá reeleição homologada

Presidente do Vovô desde 2015, Robinson de Castro aguardava parecer judicial para selar vitória. Mandatário recebeu 215 votos na eleição, que ocorreu no dia 16 de novembro

Reeleito presidente do Ceará no dia 16 de novembro, Robinson de Castro poderá assumir o novo mandato. Isso porque a eleição havia sido revogada pela Justiça, mas a revogação foi anulada. Com isso, o mandatário alvinegro terá a reeleição homologada.

Robinson de Castro foi eleito com 215 votos. A chapa de oposição chamada "Priorizando o nosso amor, futebol", por outro lado, recebeu apenas 10 votos. O mandatário comandará o Vovô por mais um triênio, entre os anos de 2022 e 2024. Ele terá como vice-presidentes Humberto Aragão e Carlos Moraes.

Tendo Robinson como presidente desde 2015, o Ceará retornou à Série A do Brasileiro em 2017 e conquistou dois campeonatos cearenses e duas Copas do Nordeste. Além disso, o Alvinegro de Porangabuçu vai para o quinto ano consecutivo na Série A e conquistou vaga na Copa Sul-Americana pelo segundo ano seguido.

