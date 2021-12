Ceará conquista prêmio em festival de cinema com filme "O Penta"

O curta-metragem retrata as conquistas do Campeonato Cearense do Vovô entre 1915 e 1919

O Ceará venceu o Cinefoot, festival de cinema de futebol, na categoria curta-metragem com o filme “O Penta”. A obra conta a história dos cinco títulos estaduais do Alvinegro conquistados entre 1915 e 1919. O filme foi eleito o ganhador através do voto do público que avaliou as produções virtualmente após as exibições.



O curta possui 27 minutos de duração e reúne pesquisadores e historiadores, além de ex-dirigentes do clube. A narrativa é contada na perspectiva de um torcedor que desvenda a história dos triunfos do time no início do século XX.



Israel Branco, diretor do filme, destaca que o festival permite mostrar o futebol do ponto de vista cultural. “Estamos todos muito satisfeitos com a premiação e pela oportunidade de participar do Cinefoot, que é um festival que consegue mostrar o futebol também como parte da nossa cultura em geral, como algo que pode ser o objeto da nossa arte”, afirma.



O diretor dedica a conquista a todos que participaram da produção e do festival. “Nós somos campeões, todos nós. O Cinefoot, o filme O Penta, o Ceará Sporting Club, e todos que puderam acompanhar o festival”, completa Israel Branco.



A 12ª edição Cinefoot reuniu outras 19 obras na categoria curta-metragem. Produções de Brasil, Itália, Noruega, Marrocos, Portugal, Egito, Espanha, Bélgica, França, Colômbia, EUA, Alemanha, Suíça e Turquia concorreram à taça.



Ficha Técnica

Direção: Israel Branco

Produção Executiva: Pedro Mapurunga Azevedo e Thiago Eloi

Produção: Thiago Eloi e Israel Branco

Fotografia e Som Direto: Israel Branco e Êneo Sérvio

Edição: Israel Branco

Entrevistados e Participações: Lucas Machado, Eugênio Fernandes, Rafael Oliveira, Evandro Leitão, Carlos Augusto Moraes, Airton de Farias, Haroldo Martins, Clarke Leitão e Getsêmane Machado.

