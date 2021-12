Ceará tem seis desfalques por lesão no último jogo da temporada

O Ceará divulgou a escalação para enfrentar o Palmeiras pela última rodada do Brasileirão, e seis atletas estão fora do jogo decisivo que pode colocar o Ceará na Libertadores. Dentre as novidades do departamento médico estão Bruno Pacheco, Luiz Otávio e Jael.

Bruno Pacheco sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo contra o América-MG e foi substituído ainda no primeiro tempo. Quem também saiu antes do intervalo contra o Coelho foi Jael, que teve uma lesão no pé direito e passou por uma cirurgia. O atacante iniciará o processo de fisioterapia no fim de semana. Ambos estão fora do jogo de hoje.

Sobre o assunto Luiz Otávio não viaja e desfalca Ceará contra o Palmeiras em jogo decisivo por Libertadores

Ceará enfrenta o Palmeiras por vaga na Libertadores na última rodada da Série A

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Ceará pela Série A; ouça narração

Outro desfalque é o zagueiro Luiz Otávio, com edema muscular na coxa direita. O capitão do Alvinegro sentiu desconforto nessa semana e não viajou para São Paulo. Erick e Buiú seguem em recuperação, e Gabriel Dias, com lesão no joelho, passa por tratamento fisioterápico.

A bola rola para Ceará e Palmeiras às 21h30min, na Arena Barueri.

