Ceará perde para o Palmeiras por 1 a 0 e finaliza a temporada com vaga na Sul-Americana

O Vovô foi derrotado fora de casa pelo Verdão na noite desta quinta-feira, 9, na Arena Barueri, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Vovô termina a Série A 2021 na 11ª colocação com 50 pontos

Em noite de pouca inspiração, o Ceará foi derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0 nesta quinta-feira, 9, na Arena Barueri, pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol do clube paulista foi marcado por Kevin, aos 41 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Vovô encerra a campanha do Brasileirão na 11ª colocação, com 50 pontos, desempenho inferior ao da temporada passada, quando terminou na mesma posição, mas com dois pontos a mais. Para o próximo ano, o Alvinegro terá, pelo segundo ano consecutivo, a Copa Sul-Americana como torneio internacional no calendário de competições.

O jogo

O Ceará entrou em campo diante do Palmeiras com a possibilidade de superar a campanha da temporada passada e manter vivo as chances para uma possível classificação à Libertadores de 2022 — ainda que fosse necessário que outros resultados acontecessem. A postura do Vovô durante todo o primeiro tempo, no entanto, não refletiu a importância que o confronto representava.

O clube paulista, que antecipou as férias do elenco profissional e escalou um time formado por jogadores das categorias de base, ditou o ritmo do jogo e dominou o Alvinegro com certa tranquilidade nos 45 minutos iniciais.

Desorganizado em todos os setores do campo, o Ceará pouco produziu ofensivamente. Com excesso de erros de passe e muita lentidão nas construções das jogadas, o sistema defensivo do Verdão não teve dificuldade para anular o quarteto de ataque do Vovô, formado por Vina, Lima, Mendoza e Yony González.

Recheado de garotos, o Palmeiras se sobressaiu pela velocidade e, também, pela vontade de vencer o jogo. Não à toa, as melhores chances foram da equipe comandada pelo treinador Paulo Victor, que abriu o placar aos 41 minutos, com Kevin.

Na volta do intervalo, o Ceará voltou com uma postura diferente e passou a pressionar o adversário em busca do gol de empate, mas pecou nas finalizações — e na boa atuação do goleiro Vinicius Silvestre. O Verdão, retraído no campo de defesa, tentava explorar os contra-ataques, estratégia que não surtiu efeito na etapa final.

Apesar da melhora e das boas chances criadas no segundo tempo, o Vovô, pouco inspirado individualmente, não conseguiu igualar o placar, que permaneceu 1 a 0 a favor do Palmeiras.

