Ceará enfrenta o América-MG pela Série A em jogo decisivo por vaga na Libertadores

O Ceará viveu, durante as 36 rodadas disputadas até então no Campeonato Brasileiro, uma montanha russa de momentos. Alguns bons, outros ruins, mas nenhuma sequência conseguiu ser tão consistente como a que o Vovô tem apresentado nesta reta final da competição. O torcedor alvinegro, acostumado com arrancadas improváveis — como em 2015, na Série B, e em 2018 e 2019, na Série A, ambos contra o rebaixamento —, irá para o Castelão neste domingo, 5, às 19 horas, contra o América-MG, pela 37ª rodada, se permitindo sonhar com conquistas maiores: uma classificação para a Copa Libertadores 2022.

Com duas rodadas restantes para o fim do Brasileirão, o Alvinegro entra em campo diante do Coelho dependendo apenas de si para garantir uma vaga no maior torneio do continente. A matemática é simples: vencer a equipe mineira e o Palmeiras-SP na próxima quinta-feira, 9, na Arena Barueri. O Verdão, inclusive, antecipou as férias do elenco profissional e deve encarar o Vovô com um time repleto de jogadores da base.

Sobre o assunto Ceará chega à marca de 30 mil sócios, número histórico para o clube

Ceará encerra preparação para confronto direto diante do América-MG; veja desfalques

Na briga por Libertadores, Ceará tenta quebrar jejum contra América-MG; veja retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo contra o América-MG será uma verdadeira decisão para os dois clubes. As equipes estão com os mesmos 49 pontos na tabela e se enfrentam para decidir quem irá para a última rodada do campeonato dentro do G-8. Para sair de campo vitorioso, o Vovô terá de superar um jejum de seis anos e seis meses sem derrotar o Coelho — o último triunfo aconteceu em 2015, pela Copa do Brasil.

Se o retrospecto não é positivo a atmosfera do Castelão poderá ser o diferencial a favor do Alvinegro de Porangabuçu. A expectativa é de presença massiva na arquibancada do Castelão, com mais de 45 mil pessoas garantidas. A presença da torcida, inclusive, tem sido um fator fundamental para a campanha do clube preto-e-branco no certame. Desde a liberação do público nos estádios cearenses, em outubro, o Vovô emplacou cinco vitórias, dois empates e sofreu apenas uma derrota, totalizando 71% de aproveitamento.

Para o confronto, o treinador Tiago Nunes deve seguir sem o artilheiro da equipe na competição, o meio-campista Vina, que se recupera de um edema na coxa direita. O camisa 29 está em tratamento intensivo para poder ter condições de jogo contra o Palmeiras-SP, na última rodada do campeonato. O atacante Erick e o lateral-direito Gabriel Dias também são desfalques.

Marquinhos Santos também terá ausências importantes. O volante Alê e o zagueiro Ricardo Silva, titulares do comandante, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e ficam fora do embate. Por outro lado, o comandante poderá contar com o retorno do argentino Mauro Zárate.

Ceará x América-MG

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Sobral; Mendoza, Jorginho e Lima; Yony González. Técnico: Tiago Nunes.

América-MG

4-2-3-1: Matheus Cavichioli; Patric, Anderson, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal e Juninho; Ademir, Mauro Zárate e Felipe Azevedo; Fabrício Daniel. Técnico: Marquinhos Santos.

Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE

Data: 5/12/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Raphael Claus-SP

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Daniel Luis Marques-SP

VAR: Vinícius Furlan-SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e Youtube do O POVO Online (narração)

Tags