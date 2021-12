Ceará chega a 29 mil sócios-torcedores; aumento é de quase 50% desde a volta da torcida aos estádios

Número foi registrado no site oficial do programa de sócio cerca de 22 horas desta quinta-feira, 2

A chance de uma vaga na Libertadores e o último evento promocional fizeram o Ceará alcançar nova marca no programa de sócios-torcedores nesta quinta-feira, 2. O Alvinegro conta agora com mais de 29 mil sócios e espera atingir 30 mil até o próximo domingo, 5, quando encerrará a promoção.



Desde o lançamento do “Feirão Sócio Vozão” foram mais de 6 mil novos associados. A promoção, iniciada em 19 de novembro, foi prorrogada três vezes, a última até o próximo domingo, 5. A adesão pode ser feita em todas as lojas Vozão e no site.



Com a volta do público ao Castelão, em outubro, o Vovô cresceu 49% em relação à quantidade de associados. Antes do retorno da torcida, o clube tinha cerca de 14.800 sócios-torcedores. Desde então, são quase 15 mil pessoas adesões.



O Ceará faz o seu último jogo como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 5, às 19 horas, quando recebe o América-MG, na Arena Castelão.



