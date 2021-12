Tiago Nunes, com o mesmo número de jogos, supera campanha de Guto Ferreira na Série A

Após o jogo contra o Flamengo, Thiago Nunes chegou à marca de 18 jogos pelo Alvinegro. A mesma quantidade de jogos em que o ex-treinador Guto Ferreira esteve à frente do Ceará no Brasileirão deste ano. O atual comandante, hoje, disputa uma vaga na Libertadores, principalmente, em função do desempenho nas últimas rodadas na competição.



Durante esse período, Guto conquistou cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 44,4%. Foram 20 gols marcados e 18 sofridos. O time marcou e sofreu 19 gols. Atingiu uma média de gols marcados e sofridos de 1,05 por jogo. Deixou o Alvinegro na 8º colocação, com 24 pontos.



Tiago Nunes, com o mesmo número de partidas, alcançou seis vitórias, sete empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 46,2%. Foram 20 gols marcados e 18 sofridos. A média de gols marcados foi 1,1 e de gols sofridos, 1. Nesse período, o Vovô somou 25 pontos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tiago Nunes defende atletas após derrota diante do Flamengo: "Não acredito no erro individual"

Tiago Nunes fala de Libertadores, mas destaca: "Temos que garantir a Sul-Americana primeiro"

Ceará confirma mais de 40 mil torcedores contra o América-MG e mira recorde da temporada

Apesar dos dois treinadores acumularem números parecidos, Guto Ferreira deixou o clube a seis pontos da zona do rebaixamento. Já Tiago Nunes, embora tenha sofrido no início com resultados ruins, hoje briga por uma vaga para a Libertadores de 2022.



Nos oito primeiros jogos sob o comando de Tiago Nunes, o Vovô venceu apenas um, empatou quatro e foi derrotado em três oportunidades. A única vitória foi contra a Chapecoense, por 1 a 0, na Arena Castelão. Nesse período, teve somente 29% de aproveitamento. Marcou 6 gols (0,75 por jogo) e sofreu dez (média de 1,25 por partida). O time ainda caiu para a 14ª posição no campeonato, a três pontos do 17º colocado.



Nas últimas 10 partidas, o Vovô conseguiu cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, com 14 gols marcados (média de 1,4 por partida) e oito sofridos (0,8 gol por jogo). Com um aproveitamento de 60% dos pontos disputados, o Alvinegro alcançou a pontuação que garante a permanência na Série A e entrou na disputa por classificação para a Libertadores.



O próximo jogo do Ceará é contra o América-MG, no próximo domingo, 5, às 19 horas, no Castelão. Mais de 40 mil torcedores já garantiram presença para o duelo contra o Coelho.



Tags