Ceará se reapresenta nesta quinta visando o América-MG; Vina segue como dúvida

O elenco do Ceará se reapresenta nesta quinta-feira, 2, no CT do Porangabuçu para iniciar a preparação para o duelo decisivo contra o América-MG, na Série A. Após perder por 2 a 1 para o Flamengo no Maracanã, o grupo alvinegro desembarcou em Fortaleza na tarde desta quarta-feira, 1º.

O técnico Tiago Nunes terá três dias para trabalhar a equipe para enfrentar o Coelho. Em tratamento intensivo para se recuperar de lesão muscular, Vina segue como dúvida para a partida. O meia desfalcou o Ceará contra o Flamengo.

A partida contra os mineiros é fundamental na briga pela pré-Libertadores. Apesar da derrota para o Rubro-Negro, os cearenses só dependem de si para se confirmar na competição em 2022.

Com 49 pontos, o Ceará deixou o G-8 para a nona colocação após o revés contra os cariocas, sendo ultrapassado pelo América-MG, que venceu a Chapecoense. O rival mineiro tem a mesma pontuação, mas fica à frente na tabela por ter mais triunfos no certame nacional.

Caso supere o adversário de Minas Gerais no domingo, 5, no Castelão, o Alvinegro retorna ao G-8 e fica a uma vitória simples na última rodada diante do Palmeiras para selar a classificação. Os paulistas deram férias antecipadas para o elenco após a conquista da Libertadores. Desta forma, o Verdão chegará para o confronto contra o Vovô com diversos jogadores da base.

