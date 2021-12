Ceará confirma mais de 40 mil torcedores contra o América-MG e mira recorde da temporada

O Ceará divulgou, nesta quarta, 1º, nova parcial de público para o jogo diante do América-MG, marcado para o próximo domingo, 5, na Arena Castelão. De acordo com o anúncio feito pelo Alvinegro nas redes sociais, mais de 40 mil torcedores já garantiram presença para o duelo contra o Coelho.

A partida é um confronto direto por vaga na Libertadores, já que o time mineiro ultrapassou o próprio Ceará nesta terça-feira e, nesse momento, é o oitavo colocado, posição que equivale à última vaga para a fase prévia da competição continental.

O número de check-ins e ingressos vendidos já é suficiente para bater o recorde de público no Castelão desde o início da pandemia de Covid-19. Até o momento, o jogo com o maior quantidade de torcedores registrados neste período foi o duelo entre Ceará e Corinthians, vencido pelo Vovô pelo placar de 2 a 1. Na ocasião, 35.693 alvinegros estiveram presentes no estádio.

Com 80% da capacidade de público no Castelão liberada, cerca de 50 mil lugares estão disponíveis. As regras sanitárias estabelecidas em protocolo definido pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) seguem em vigor. A apresentação do ciclo vacinal completo segue obrigatória para maiores de 12 anos. Para ter acesso ao estádio, também é necessária a utilização de máscara cirúrgica, PFF2 ou N-95.

O preço dos bilhetes para a torcida alvinegra variam entre R$ 15 (meia-entrada nos setores Inferior e Superior Sul e Norte) e R$ 200 (inteira setor Premium). Para a torcida visitante, as entradas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Sócios do Ceará podem fazer check-in para garantir presença sem custo extra.

Ceará x América acontece no próximo domingo, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

