Escalação: como Flamengo e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, 30, às 20 horas, no Maracanã (RJ), em partida válida pela 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Flamengo e Ceará duelam hoje, terça, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 8ª colocação com 49 pontos conquistados em 35 partidas, sendo 11 vitórias, 16 empates e oito derrotas. Já o Rubro-Negro é vice-líder com 67 pontos somados em 34 jogos. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Flamengo

4-4-2 > Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon; T. Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Diego Ribas; Bruno Henrique, Gabigol. Téc: Maurício Souza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ceará

4-2-3-1 > João Ricardo; Igor, Messias , Luiz Otávio, B. Pacheco; F. Sobral, Fabinho; Lima, Kelvyn, Mendoza; Yony. Téc: Tiago Nunes

>>> Jogos de futebol hoje, terça, 30; onde assistir ao vivo e horário



Sobre o assunto Ceará chega na reta final da Série A dependendo só de si por vaga na Libertadores

Flamengo vende 36 mil ingressos para confronto contra o Ceará

Ceará tem 71% de aproveitamento atuando na Arena Castelão com a presença da torcida

Tags