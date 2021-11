Titular na zaga do Ceará, Messias completa seis anos como jogador profissional

Em grande fase no Alvinegro, zagueiro de 27 anos estreou no futebol profissional em 2015, vestindo a camisa do América-MG. No Vovô desde o início deste ano, o defensor já atuou em 45 partidas e marcou dois gols

Um dos pilares do sistema defensivo do Ceará, o zagueiro Messias terá uma marca importante para comemorar neste domingo, 28. Titular absoluto do Alvinegro de Porangabuçu, o defensor celebrará 6 anos de carreira profissional. Vestindo a camisa do América-MG, o defensor fez sua estreia como jogador de futebol em 28 de novembro de 2015. Na ocasião, o Coelho empatou por 0 a 0 com o Botafogo-RJ, em partida válida pela série B do Campeonato Brasileiro.

"Fico muito feliz em relembrar e reviver esse momento em minha trajetória. Trago na memória tudo que passei para chegar até aqui. As lutas, as dores, as vitórias, as derrotas, e isso nos faz valorizar ainda mais nossa caminhada e sempre agradecer a Deus pelas portas abertas e a pessoas que nos incentivaram e ajudaram de alguma maneira", agradece Messias.

Natural de São Mateus (ES), o jogador de 27 anos passou pelas categorias de base do São Mateus-ES e do Cruzeiro-MG antes de chegar ao América-MG em 2013. Em 157 jogos pelo Coelho, o atleta conquistou o Campeonato Mineiro, em 2016, e a Série B do Brasileirão, em 2017, além de marcar 8 gols.

O atual camisa 3 do Vovô também teve passagem pelo Rio Ave-POR. No clube português, Messias atuou em 15 oportunidades, mas acabou retornando ao América-MG em 2020, temporada que teve bom desempenho e recebeu assédio de grandes clubes do futebol brasileiro, entre eles Bahia e Palmeiras, mas acabou acertando com o Ceará no início deste ano. Pelo Vovô, o atleta tem 45 partidas realizadas e dois gols anotados.

