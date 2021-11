Adversário do Ceará, Corinthians não vence atuando fora de casa há sete jogos

Apesar de ser dono da quinta melhor campanha como visitante no Brasileirão, Alvinegro do Parque São Jorge acumula sequência negativa e ainda não venceu jogando longe dos seus domínios no segundo turno

Adversário do Ceará na noite desta quarta-feira, 25, às 20 horas, na Arena Castelão, o Corinthians-SP é o quinto melhor visitante desta edição do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa campanha quando joga longe da Neo Química Arena, o Timão não vive bom momento atuando fora de casa e não vence há sete jogos. A última vitória foi contra o Grêmio-RS, ainda no primeiro turno.

A boa campanha do Alvinegro do Parque São Jorge foi conquistada durante o primeiro turno da competição, quando acumulou cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em dez jogos como visitante. O único revés, à propósito, foi contra o Fortaleza, justamente no Castelão, palco onde Ceará e Corinthians se enfrentam nesta noite.

No segundo turno, a equipe comandada pelo técnico Sylvinho ainda não sabe o que é vencer e acumula três empates e quatro derrotas em sete jogos. As atuações do Timão longe dos seus domínios, tem sido, inclusive, alvo de críticas pela fiel torcida pela postura exageradamente defensiva. Nas partidas contra Atlético-MG e Flamengo-RJ, por exemplo, o Corinthians foi facilmente dominado e praticamente não ofereceu riscos aos rivais da parte de cima da tabela.

No último confronto entre Ceará e Corinthians na Arena Castelão, válido pelo Brasileirão 2020, o Vovô levou a melhor. Vitória por 2 a 1, com gols marcados por Gil (contra) e Fernando Sobral.

