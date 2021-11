Robinson é escolhido para seguir como presidente do Ceará, mas resultado da eleição está sub judice

Chapa "Fechado com o Vozão", de situação, venceu a votação com folga, mas resultado não foi homologado devido decisão judicial; clube deverá prestar esclarecimentos

O atual presidente do Ceará, Robinson de Castro, foi reeleito para mais três anos de mandato na noite desta terça-feira, 16, por maioria de votos dentre os membros do Conselho Deliberativo do clube. A homologação do resultado, no entanto, não será feita, já que existe uma decisão judicial que suspende o pleito.

A votação e a apuração ocorreram porque a notificação não chegou a tempo na sede do clube, mas logo que tomou conhecimento do teor da decisão, a comissão eleitoral suspendeu o processo, o que deve eximir o clube de pagar multa de R$ 2 mil. A decisão judicial atendeu a um pedido da chapa de oposição, encabeçada por Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos.

Os opositores alegam que Robinson não poderia concorrer a uma segunda reeleição devido à mudança no estatuto do clube feita em 2015. Na justiça, o candidato a presidente pela chapa “Priorizando nosso amor, o futebol” pedia, além da suspensão do pleito, a exclusão da chapa de situação. A juíza Mirian Porto Mota Randal Pompeu, da 27ª vara cível da Comarca de Fortaleza, no entanto, decidiu atender ao requerimento de forma parcial, suspendendo a eleição e solicitando esclarecimentos ao clube no prazo de cinco dias para reavaliar a decisão.

No voto, a chapa “Fechado com o Vozão”, de situação, venceu com folga. Foram 215 votos contra apenas 10 para a chapa de Paulo Vasconcelos. Houve um voto nulo.

Além de Robinson, Humberto Aragão e Carlos Moraes foram escolhidos pela maioria dos conselheiros como 1º e 2º vice-presidentes respectivamente. Eles aguardam o caminhar da situação na justiça para terem a confirmação de que vão comandar o clube entre 2022 e 2024.



