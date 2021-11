Justiça decide por suspensão da eleição no Ceará; sem notificação, pleito corre normalmente

A eleição para nova diretoria executiva do Ceará Sporting Club, que acontece na noite desta terça-feira, 16, na sede do clube, deve ser interrompida a qualquer momento, devido a uma decisão judicial emitida em favor dos conselheiros que encabeçam a chapa de oposição.

A juíza Mirian Porto Mota Randal Pompeu, da 27ª vara cível da Comarca de Fortaleza, atendeu parcialmente ao requerimento de Paulo Roberto Cavalcante de Vasconcelos, Francisco Rogério Facundo Filho e Giovanni Correia Pessoa, respectivamente presidente e vice-presidentes da chapa “Priorizando nosso amor, o futebol”.

Alegando que a chapa de situação, encabeçada por Robinson de Castro, não pode concorrer às eleições, uma vez que o atual presidente do clube está em seu segundo mandato e já teve uma reeleição, portanto, não poderia tentar mais uma, devido mudança no estatuto do clube feita em 2015, os conselheiros de oposição solicitaram à justiça a suspensão imediata do pleito e a exclusão da chapa de situação. Caso não houvesse tempo para isso, que a posse da chapa vencedora seja suspensa ou anulada até deliberação judicial.

A decisão da justiça foi parcial e definiu, em caráter urgente, que a eleição seja suspensa sob pena do pagamento de R$ 2 mil por dia, limitados a R$ 30 mil no total e concedeu o prazo de cinco dias para que o clube — provavelmente o Conselho Deliberativo, que é quem promove o processo eleitoral e elege a diretoria executiva — forneça mais informações sobre a situação para uma reanálise.

Até o momento, o documento não chegou à sede do Ceará, na Avenida João Pessoa, e o processo eleitoral corre normalmente, com os membros do Conselho Deliberativo. A Comissão Eleitoral aguarda uma notificação oficial e diz que será necessário analisar o conteúdo da decisão para tomar qualquer medida, caso o documento chegue ao clube.



