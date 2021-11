Destaque da base, atacante Darlan, do Ceará, quer seguir passos de Arthur

Staff do jovem atleta é o mesmo que deu suporte ao atual atacante do Basel no começo da carreira. Atacante tem demonstrado potencial no Vovô nos últimos anos

O trabalho de base do Ceará tem revelado e negociado muitos atletas nos últimos anos. Dos exemplos mais recentes, o centroavante Arthur é, sem dúvida, o de maior destaque. Atualmente no Basel, da Suíça, o jogador é um dos principais goleadores brasileiros na Europa e tem potencial para ser vendido por valores altíssimos nas próximas janelas de transferências, o que renderá ao Alvinegro, que ainda tem porcentagem do jogador.



Arthur não começou exatamente na base do Ceará, mas foi captado e conseguiu evoluir na equipe, inclusive tendo se tornado ídolo do clube antes de ir para a Europa, devido a uma boa parceria entre a diretoria do Vovô e o staff do jogador, então comandado por Luís Portela, o Cacau. Antes mesmo do atacante subir para o time principal e mostrar para o Brasil e mundo o potencial que tinha, numa Série A de Brasileiro, houve convites para outros clubes, mas o acordo com o Alvinegro foi cumprido.

Darlan tem a carreira cuidada pelas mesmas pessoas que trabalharam com Arthur (Foto: Divulgação)



Com o sucesso na carreira de Arthur, o mesmo staff tem mais uma aposta na base do Ceará. Trata-se do atacante Darlan Nascimento, de 15 anos. No Ceará desde o começo de 2018, o atleta vem ganhando destaque pelas atuações e prêmios que tem faturado com o Vovô. Os mais recentes foram na Copa Seromo, na qual foi eleito craque do campeonato e recebeu várias vezes o troféu de craque do jogo. Também foi vice-artilheiro da competição, com 9 gols.

A exemplo de Arthur, em quem Darlan se espelha, a nova aposta foi captada. Ele atuava em um projeto social chamado Vila Nova e um observador do Ceará foi assistir a uma partida do atacante. De primeira, o profissional do Vovô não se convenceu 100%, mas resolveu levar o garoto. No primeiro treino de teste do jovem jogador na Cidade Vozão, que seria para o Sub-13, o treinador da equipe Sub-15 o viu e pediu para que ele ficasse.

As primeiras conquistas de Darlan ainda não estão registradas nos sites que armazenam números de jogadores, mas quem cuida da carreira do atacante avisa que já são mais de 50 gols no período em que ele está no clube. O atleta tem um contrato de formação vigente com o Ceará por 3 anos e hoje já participa de algumas competições Sub-17.

Tendo como principais características a força e a velocidade, o jogador pensa em construir um nome com o Ceará e posteriormente partir para a Europa. A experiência que tanto o clube quanto o staff do jogador tiveram com Arthur recentemente tende a facilitar na gestão de carreira de Darlan, que tem como missão apenas aumentar os números de gols e conquistas, subindo mais degraus na base alvinegra.

