Ceará encara o Sport com o objetivo de se firmar na luta pelo G-9 da Série A

Dois pontos separam o Vovô do Athletico-PR, nono colocado. Estar entre os nove primeiros da competição pode significar, ao fim do campeonato, uma classificação inédita para a pré-Libertadores

Com promessa de casa cheia, 18 mil alvinegros já garantiram um lugar nas arquibancadas do Castelão para acompanhar o duelo de hoje, 14, entre Ceará e Sport-PE, às 19 horas, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vovô enfrenta um adversário fragilizado na competição e precisa, com o apoio da torcida — tão importante nos últimos dois triunfos da equipe no certame, diante de Fluminense-RJ e Cuiabá-MT — fazer valer o mando de campo para conquistar a vitória.

Para o escrete preto-e-branco, três pontos significam manter uma distância segura da zona de rebaixamento — o Alvinegro está a seis pontos do Juventude-RS (17º), primeira equipe a compor o Z-4 — e se firmar, nesta reta final do torneio, entre os clubes que irão lutar por uma colocação dentro do G-9, zona que pode garantir uma vaga inédita para o time na pré-Libertadores.

O cenário do embate é favorável ao time de Porangabuçu. Além da fundamental presença dos torcedores, o Ceará tem a Arena Castelão como um dos grandes trunfos da atual campanha nesta edição do Brasileirão. Foi atuando no Gigante da Boa Vista que o Vovô conquistou 30 dos 39 pontos que possui no campeonato — ou seja, 77%.

O Sport-PE nem de longe vive uma boa fase. O Leão vem de duas derrotas consecutivas para Fluminense-RJ e América-MG e segue entre os últimos colocados do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, no 18º lugar. Além disso,o treinador Gustavo Florentín terá cinco desfalques para o confronto. O meia-atacante Gustavo Oliveira, expulso contra o América-MG na rodada anterior, além dos atacantes Leandro Bacia e Neilton, e dos meio-campistas João Igor e Thiago Lopes, entregues ao departamento médico, estão fora do duelo.

Tiago Nunes, por sua vez, terá o retorno da dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio, que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR. Nas mesmas condições, o centroavante Jael também volta a ficar à disposição e deve começar o jogo entre os onze iniciais. A única ausência para o comandante alvinegro será a de Fernando Sobral, expulso contra o Furacão.



Ceará x Sport

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho e Marlon; Mendoza, Vina e Erick; Jael. Técnico: Tiago Nunes.

Sport

4-3-3: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison e Hernanes; Everton Felipe, Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 14/11/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-RJ

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Márcia Bezerra Lopes Caetano-RO

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda-RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, YouTube e Facebook do O POVO Online (narração)



