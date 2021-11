Fernando Sobral pede desculpas a Canesin após expulsão contra o Athletico-PR

Meio-campista do Ceará pede desculpas ao jogador Fernando Canesin após falta violenta na partida contra o Athletico-PR. Camisa 8 do Vovô se pronunciou no Instagram

O volante Fernando Sobral foi expulso na partida contra o Athletico-PR, no segundo tempo, após falta em Fernando Canesin. O árbitro deu o cartão vermelho para o camisa 8 do Vovô após rever o lance na cabine do VAR.

Depois do confronto, Sobral se pronunciou sobre o lance através do seu perfil no Instagram. "Já tive a oportunidade de me desculpar com meu companheiro de profissão! Triste pelo acontecido, mas quem me acompanha sabe que não foi por maldade. A intenção era fazer uma falta simples para parar a jogada. Infelizmente, acabou sendo bem forte o lance. Fica aqui meu pedido de desculpas a todos que estavam assistindo ao jogo e, principalmente, mais uma vez peço perdão ao Canesin. Espero que não tenha sido nada grave", disse o meio-campista do Alvinegro.

O jogador do Ceará cumprirá suspensão automática do cartão vermelho na próxima rodada, quando a equipe do Porangabuçu tem duelo importante dentro de casa. O Vovô recebe o Sport no Castelão, neste domingo, 14.

Veja abaixo a falta de Sobral em Canesin:

