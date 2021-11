Embalado, Ceará visita Athletico-PR ainda com a missão de vencer fora de casa

Com duas vitórias seguidas em casa, que o afastou do perigo iminente da zona de rebaixamento, o Ceará volta a jogar longe de casa hoje à noite e a missão é a mesma: vencer a primeira partida como visitante. O adversário da vez é o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A bola rola a partir das 18h30min.

Apesar do retrospecto ruim fora de casa, desta vez o clima é outro para o Alvinegro. O time vive, possivelmente, o momento de maior autoconfiança na Série A. Com 39 pontos, na 10ª colocação, o Vovô está mais próximo de conquistar vaga em competição internacional — inclusive ainda sonhando com Libertadores — que brigar por permanência. Se desencantar fora de casa, diga-se, chega aos 42 pontos e fica pertinho da pontuação de segurança (45).

O técnico do Ceará, Tiago Nunes, conhece muito bem o campo de jogo, já que fez história no Furacão há poucos anos e tinha a Baixada como seu porto seguro.

Ele terá algumas baixas para montar o time que começa jogando. No jogo passado, contra o Cuiabá-MT, perdeu a dupla de zaga titular de uma vez só. Sem Luiz Otávio e Messias, suspensos, Gabriel Lacerda e Klaus, que não é relacionado para um jogo da equipe principal desde a 12ª rodada, devem ser os substitutos escolhidos. Os volantes William Oliveira e Fabinho, além do jovem zagueiro Alan Uchôa, correm por fora para pelo menos uma das vagas (no caso, a de Klaus).

No ataque, Jael também está fora e Cléber é o favorito. A consolação é o retorno de Gabriel Dias, que põe uma dúvida na cabeça do treinador sobre manter ou não o lateral-direito Igor entre os titulares.

O treinador atleticano, Alberto Valentim, tem apenas o meio campista Léo Cittadini como desfalque. O número de retornos é maior. O zagueiro Nicolás Henríquez, o meia-atacante Terans e o centroavante Renato Kayzer cumpriram suspensão no jogo passado e estão à disposição. Os três devem ser titulares.

Athletico-PR x Ceará

Ahletico-PR

3-4-3: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Christian, Abner; Nikão, Renato Kayzer, Terans. Téc: Alberto Valentim

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias (Igor), G. Lacerda, Klaus, B. Pacheco; Fabinho, F. Sobral; Erick, Vina, Mendoza; Cléber. Téc: Tiago Nunes

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 9/11/2021

Horário: 18h30min

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-FIFA/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho Silva-FIFA/GO e Bruno Raphael Pires-FIFA/GO

VAR: Leone Carvalho Rocha-GO

Transmissão: TNT, Rádio O POVO CBN AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO Online (narração)

