Tiago Nunes defende Cléber após cobrança de pênalti: "Não há de se crucificar ninguém"

Em coletiva após o jogo, técnico do Vovô também falou sobre o desempenho da equipe na vitória por 1 a 0 diante do Cuiabá e sobre a preparação para o próximo embate na Série A

A vitória do Ceará diante do Cuiabá por 1 a 0 deu ao time uma consistência, já que foi o segundo triunfo consecutivo no Brasileirão. O placar poderia ser maior caso o centroavante Cléber, não tivesse visto o pênalti que foi cobrado ser defendido pelo goleiro adversário. Em coletiva após o embate, o técnico do Vovô, Tiago Nunes, saiu em defesa no jogador.

"A gente tem uma lista de batedores. O Cléber faz parte dessa lista. Eu dou autonomia aos jogadores para, dentro dessa lista, decidirem (quem vai bater) naquele momento. Eles decidiram no momento e acabou sendo o Cléber e o goleiro defendeu, mas não há de se crucificar ninguém. Temos que valorizar que o jogador pediu a bola, quis bater, teve personalidade de chamar a responsabilidade. Ele não foi feliz, mas temos que valorizar o empenho de todos aqui. Temos que dar moral pra todo mundo, pois o erro faz parte do futebol", pontuou o treinador.

Na coletiva, Tiago Nunes falou ainda sobre o desempenho da equipe no embate e classificou os pontos conquistados como muito importantes. "O torcedor nos incentivou e conseguimos buscar esse resultado importantíssimo para a caminhada, a segunda vitória consecutiva na competição. Isso valoriza, dá confiança pro elenco e a vitória passou pela consistência defensiva. A gente conseguiu manter mais um jogo sem tomar gols. A partir daí, a gente conseguiu manter muitos movimentos na região de meio campo, muitas aproximações da vinda dos jogadores do comando de ataque para criar jogo de pivô, chegada dos laterais, muitos cruzamentos para a área... Esse volume de chances foi criando muitos escanteios, situações de faltas e, em uma bola parada, conseguimos, com a qualidade da batida, e mérito do Messias, marcar o gol da vitória. Tivemos oportunidade de ampliar o placar, mas são três pontos importantes que nos coloca na primeira página da tabela", disse ele, que também citou a evolução apresentada pelo grupo nas últimas duas semanas.

"A gente tem sido uma equipe muito madura, entendendo o contexto do jogo, o momento que o adversário é melhor e que a nossa equipe está bem na partida. São dois jogos com situações opostas. No jogo passado, jogamos com um atleta a menos desde a metade do primeiro tempo. É um contexto bem diferente. Hoje começamos e terminamos com os 11. O que posso reiterar é que a equipe foi consistente na fase defensiva. Enfrentamos um adversário que sofreu pouquíssimas derrotas na competição e que sofre poucos gols. A gente conseguiu furar esse bloqueio deles. É valorizar isso. O número de chances criadas, tivemos em torno de 16 finalizações, seis chances claras de gol e carecemos de melhorar nosso aproveitamento para não sofrermos tanto. Valorizo o esforço extraordinário dos atletas", falou ainda.

Agora o próximo embate é fora de casa diante do Athletico Paranaense na quarta-feira, 10, às 18h30min. Sobre o duelo, Tiago Nunes citou o pouco tempo para preparação e desfalques já confirmados.

"O tempo entre os jogos é uma dificuldade que estamos atravessando, não só nós, mas uma parcela das equipes tem participado de muitos jogos em uma curta parcela de tempo. Consequentemente, ainda temos o desgaste das distâncias que são percorridas. Vamos de voo comercial e vamos passar o dia de amanhã viajando. Amanhã é dia de recuperação para deixar todos numa condição boa para atuar. Temos uma situação incontrolável, que são jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo, os dois zagueiros e Jael. Vamos ter que fazer mudanças e avaliar também jogadores com lesão, desgaste", descreveu.

