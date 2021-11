Ceará abre check-in para jogo contra o Sport no Castelão; saiba os detalhes

A partida diante dos pernambucanos está marcada para o próximo domingo, 14, às 19 horas, no Castelão, e é válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

O Ceará iniciou nesta segunda-feira, 8, o processo de check-in voltado aos sócios-torcedores para o jogo contra o Sport. A partida diante dos pernambucanos está marcada para o próximo domingo, 14, às 19 horas, no Castelão, e é válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro plano liberado para check-in foi o Vovô de Ouro, às 13 horas. Às 15 horas, quem faz parte do Mais Querido poderá confirmar presença para a partida. O terceiro horário de liberação será para os sócios-torcedores do Campeão da Popularidade, às 17 horas.

A confirmação de entrada no jogo deverá ser feita através do site sociovozao.com, logo após realização de login na plataforma.



É importante lembrar que para ter acesso ao estádio é necessário ter o ciclo completo de vacinação contra a covid-19 com as duas doses ou dose única, com a utilização de máscara cirúrgica, pff2 ou n-95. Pelo novo decreto estadual, menores de 12 anos poderão comparecer sem a necessidade da imunização.



Para comprovar a situação vacinal, é necessário cadastrar o certificado emitido pelo sistema ConecteSUS no painel do Sócio Vozão.

