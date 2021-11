Ceará busca segunda vitória seguida contra o Cuiabá para subir na tabela da Série A

O Ceará tem neste domingo, 7, às 20h30min, na Arena Castelão, confronto direto na briga por posição na tabela da Série A. Diante do Cuiabá, o Ceará tem a chance de vencer duas seguidas pela primeira vez na competição e, consequentemente, afastar-se da zona do rebaixamento e sonhar com voos mais altos na parte de cima da tabela.

O Vovô começou a rodada na 13ª posição, com 36 pontos. O Cuiabá está uma vitória acima, com 39 pontos e ocupa a 9ª posição. Essa colocação pode até dar acesso à Libertadores de 2022, dependendo das vagas que podem ser abertas no Brasileirão após as finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Caso vença por três gols de diferença e outros resultados colaborarem, o Ceará pode vir até a terminar a rodada nesse possível G9.

A vitória, portanto, é fundamental para o Alvinegro. Em entrevista coletiva concedida na quinta-feira, 4, o técnico Tiago Nunes afirmou que vencer o Cuiabá colocaria o Ceará em uma "posição muito boa", tanto por se distanciar da zona do rebaixamento, quanto para buscar vaga em alguma das competições internacionais. Entretanto, Tiago Nunes disse esperar um jogo "extremamente competitivo" diante do Cuiabá.

"É difícil fazer gols nos caras, eles têm organização defensiva muito boa. Têm jogadores no campo de ataque com bom poder de definição. Jorginho também é um cara extremamente experiente, sabe como jogar esse tipo de jogo. O Cuiabá, a exemplo de outras equipes, está chegando agora no cenário do futebol nacional, então, quer se firmar é um investimento alto", afirmou Tiago Nunes.

"Temos que ter todos os cuidados possíveis, estamos estudando os caras, vendo todos os jogos passados, avaliando questões estatísticas relacionadas também à questão qualitativa do que eles vêm apresentando", prosseguiu o treinador. "Não podemos deixar de fazer o nosso jogo. Em casa, fazemos o nosso jogo, temos nosso propósito, que é buscar vencer sempre, mas tendo os cuidados necessários para não sair derrotados".

O duelo ainda marca o confronto entre as duas equipes que mais empataram nesta Série A. Tanto Ceará, quanto Cuiabá empataram 15 partidas na competição. Para o duelo, o Ceará só tem o desfalque do lateral direito Gabriel Dias, expulso contra o Fluminense. Igor deve substituí-lo.

Já o Cuiabá terá o desfalque do atacante Osman, suspenso. O volante Auremir, machucado, segue fora. Já o atacante Clayson, com um desconforto na coxa, é dúvida.

Ficha técnica

Ceará x Cuiabá

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Cuiabá

4-2-3-1: Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri Lima, Pepê e Camilo (Clayton); Felipe Marques, Max e Elton (Jenison). Téc: Jorginho

Data: 7/11/2021

Horário: 20h30min

Local: Castelão

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (SC)

Transmissão: Premiere e Rádio O POVO/CBN (AM 5010, FM 95,5, Facebook e Youtube do O POVO Online



