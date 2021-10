Transmissão ao vivo de Ceará x Fluminense pelo Brasileirão; ouça narração

15:24 | Out. 31, 2021

Ceará e Fluminense se enfrentam hoje, 31, às 16 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Ceará e Fluminense duelam hoje, domingo, 31 de outubro (31/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 14ª colocação com 33 pontos somados em 28 partidas disputadas, sendo seis vitórias, 15 empates e sete derrotas. Já o Tricolor das Laranjeiras possui 39 pontos somados em 28 jogos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>>> Escalação: como Ceará e Fluminense vão a campo pelo Brasileirão



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube: