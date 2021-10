Escalação: como Juventude e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Duelo entre Jaconero e Vovô é válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Bola rola às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Ceará e juventude se enfrentam na tarde deste sábado, 23, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A, com um objetivo em comum: se afastar da zona de rebaixamento. Três pontos separam o Vovô, 14º colocado, do Jaconero, 17º. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

Juventude

4-3-3: Douglas Friedrich; M. Macedo, Vitor Mendes, Rodrigo Foster e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Capixaba, Roberson e Sorriso. Técnico: Jair Ventura.

Ceará

4-4-2: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Marlon, Fernando Sobral e Lima; Erick e Cléber. Técnico: Tiago Nunes.

