Mirando o Palmeiras, Ceará está invicto no Castelão contra times do G-6

Após o empate contra o RB Bragantino-SP no último domingo, 17, o Ceará terá uma nova oportunidade para vencer atuando diante do seu torcedor. O Alvinegro recebe o Palmeiras-SP nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão. A partida é de um confronto atrasado do primeiro turno, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto diante da equipe alviverde, que ocupa a quarta posição na tabela de classificação, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes conta com o bom retrospecto enfrentando os seis primeiros colocados da competição quando joga dentro de casa. O Vovô está invicto nos quatro jogos que fez contra os integrantes do G-6 no Castelão. Foram duas vitórias, diante de Atlético-MG e Fortaleza, e dois empates, contra Flamengo-RJ e RB Bragantino.

Além disso, o Ceará defende, ao lado do Atlético-MG, a maior sequência de jogos sem perder atuando dentro de casa. Quinto melhor mandante da Série A, o Vozão não é derrotado jogando em seus domínios há 11 partidas. Em 13 confrontos disputados no Gigante da Boa Vista, foram seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota, com 17 gols marcados e dez tentos sofridos. O único revés foi contra o Bahia, na quarta rodada da competição.



Apesar dos bons números no Castelão, o Ceará ocupa apenas a 13ª posição na tabela, com 31 pontos conquistados. A campanha do Vozão como mandante contrasta com a de visitante. O Alvinegro de Porangabuçu é o único time da competição que ainda não venceu jogando fora de casa. Em 12 jogos disputados longe dos seus domínios, a equipe acumula sete empates e cinco derrotas.

