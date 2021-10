Ceará encara Bragantino com apoio da torcida no Castelão para se distanciar do Z4 da Série A

O Ceará defende neste domingo, 17, às 18h15min, invencibilidade de dez partidas como mandante contra o Bragantino, no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para apoiar a equipe do Porangabuçu, a torcida alvinegra estará novamente presente no estádio, agora podendo preencher 30% da capacidade disponível após liberação do Governo do Estado, e almeja a comemorar a primeira vitória em casa desde o retorno do público.

Apesar de situações opostas na tabela, - o Vovô se vê pressionado a três pontos do Z4 mesmo com dois jogos a menos, enquanto o Massa Bruta está no G-4 -, as estatísticas preveem duelo equilibrado. Isso porque os cearenses são fortes dentro de casa e possuem o terceiro melhor aproveitamento como mandante na competição nacional, com 63,9%, atrás apenas do Flamengo (66,7%) e Atlético-MG (86,1%), que estão na ponta da tabela do Brasileirão.

A campanha do Alvinegro em casa é de seis vitórias, cinco empates e uma derrota. O time não perde no Castelão desde 24 de junho, quando iniciou a sequência invicta de dez partidas. Neste recorte, cinco triunfos e cinco igualdades no placar.

Os paulistas, por sua vez, têm o melhor aproveitamento como visitante no campeonato, com 66,7%. O clube de Bragança possui sete vitórias, três empates e duas derrotas.

O Ceará encerrou a preparação na manhã deste sábado, 17, com treino pela manhã no CT do Corinthians, em São Paulo, e volta a Fortaleza à tarde. Após perder o voo marcado para sexta-feira, 15, o elenco precisou retornar no dia seguinte em voo fretado com a delegação do Bragantino.

O técnico Tiago Nunes, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, está de volta ao comando da equipe à beira do gramado. O treinador não possui jogadores suspensos. Por outro lado, o zagueiro titular Messias sofreu uma pancada no rosto no confronto contra o tricolor paulista, foi substituído no segundo tempo e é dúvida para encarar o Bragantino.

A escalação para o duelo pela 27ª rodada é um mistério. O técnico surpreendeu com várias mudanças no time contra o São Paulo. A expectativa é para que novas alterações sejam feitas. Fernando Sobral pode retornar aos 11 iniciais, enquanto Erick deve ganhar a primeira oportunidade como titular no lugar de Mendoza.

Na zaga, a tendência é de que Gabriel Lacerda seja mantido. Caso Messias não tenha condições de jogo, Luiz Otávio retorna entre os titulares.

Já o técnico Maurício Barbieri tem cinco desfalques certos no time titular do Bragantino. O meio-campista Eric Ramires foi expulso na partida contra o Atlético-GO, enquanto o zagueiro Léo Ortiz recebeu o terceiro cartão amarelo. Já o meia de armação Praxedes trata torção no tornozelo esquerdo no jogo diante do Dragão. O atacante Arthur, vice-artilheiro e líder de assistências dos paulistas, está fora por conta da Covid-19.

A última baixa confirmada neste sábado foi Ytalo, artilheiro dos paulistas na Série A com nove gols, que testou positivo para o novo coronavírus.

No departamento médico outros jogadores seguem tratamento, como Lucas Evangelista, Bruno Tubarão e Raul.

Ficha técnica

Ceará x Bragantino



Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias (Luiz Otávio), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral (Fabinho); Erick, Vina e Kelvyn; Cléber

Bragantino

4-3-3: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Emiliano Martínez, Jadsom e Pedrinho (Gabriel Novaes); Helinho, Cuello e Hurtado (Gabriel Novaes)

Data: 16/10/2021

Horário: 18h15min

Local: Castelão-CE

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes-RJ (Fifa)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ (Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha-RJ

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda-RJ

Transmissão: Premiere

