Ex-Ceará, Léo Chú marca seu primeiro gol na MLS pelo Seatle Sounders

O atacante Léo Chú, ex-Ceará e atualmente no Seatle Sounders-EUA, marcou o seu primeiro gol na Major League Soccer (MLS) na goleada por 4 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, no estádio Lumem Field, em Seatle, no último sábado, 9. O resultado garantiu a classificação da equipe do jogador para os playoffs da competição.

O atleta de 21 anos, que teve passagem de destaque pelo Alvinegro do Porangabuçu em 2020, entrou na reta final do segundo tempo da partida contra o Vancouver e foi responsável pelo último gol do Seatle na goleada. O brasileiro recebeu passe de Freddy Montero, ganhou do zagueiro adversário e bateu rasteiro para concretizar o triunfo.

Após o gol, Léo Chú ouviu o seu nome ser cantado pelos mais de 30 mil torcedores presentes no estádio. "É uma sensação única marcar um gol pelo Sounders e com o estádio cheio. Estou muito feliz por viver esse momento e ajudar meu time a conquistar uma vaga nos playoffs da MLS. Quero seguir trabalhando e evoluindo sempre para tentar conquistar esse título logo na minha primeira temporada", disse o atacante.

No Seatle Sounders, o jogador soma quatro jogos, uma assistência e dois passes-chaves em 80 minutos jogados. A vitória sobre o Vancouver deixou o time de Léo Chú na liderança isolada da Conferência Oeste e com a vaga para a pós-temporada garantida pela 13ª vez em 13 temporadas.

O atacante brilhou com a camisa do Ceará em 2020, quando foi emprestado pelo Grêmio ao clube do Porangabuçu. No Vovô, ele foi campeão da Copa do Nordeste e destaque da equipe na campanha na Série A, que rendeu a classificação para a Sul-Americana.

