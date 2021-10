Escalação: como Atlético-MG e Ceará vão a campo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Ceará se enfrentam logo mais às 16h30min, no Mineirão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Atlético-MG e Ceará se enfrentam logo mais às 16h30min, no Mineirão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 13ª colocação na tabela com 29 pontos conquistados em 22 partidas. São seis vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Já o Galo é líder do certame com 50 pontos somados em 23 jogos. São 15 vitórias, cinco empates e três derrotas na competição. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Atlético-MG

4-4-2: Everson; Guga, Réver, Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Dylan; Keno e Hulk. Técnico: Cuca.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Geovane; Airton, Vina e Lima; Cléber.

