Querendo repetir o triunfo do 1º turno, Ceará encara o Atlético-MG pela Série A

O Vovô também quer vencer sua primeira partida como visitante no Brasileirão. Para isso, a equipe comandada por Tiago Nunes terá de repetir o feito do primeiro turno e derrotar novamente o Galo, líder do torneio

O Ceará entra em campo neste sábado, 9, com a missão de surpreender o Atlético-MG, líder da Série A, e de quebra encerrar um jejum como visitante na competição, já que o Vovô é a única equipe do certame que ainda não venceu fora de casa. O confronto diante do Galo acontece às 16h30min, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Vovô não deve ter vida fácil em Minas Gerais. O Atlético-MG, além de líder da primeira divisão, com 50 pontos, é também o melhor mandante do torneio, com aproveitamento de 83,3%. Jogando em seus domínios, o Galo disputou 10 partidas, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

Apesar do momento ruim como visitante, com seis empates e quatro derrotas em 10 jogos, o que representa 20% de aproveitamento atuando longe da Arena Castelão, o Ceará passa por um processo de evolução no aspecto tático desde que Tiago Nunes assumiu a equipe.

O Vovô tem apresentado uma solidez defensiva importante. Nas últimas três partidas, o Alvinegro não foi vazado em nenhuma ocasião. A equipe cearense, inclusive, está entre as três melhores defesas do campeonato, com 21 gols sofridos — mesmo número do Sport —, atrás somente do Flamengo e do Atlético-MG, que lidera o quesito.

Para a partida contra os mineiros, Tiago Nunes não poderá contar com o meio-campista Marlon, que atuou como titular na partida contra o Internacional-RS e terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Três atletas brigam pela vaga: Geovane, Pedro Naressi e Fabinho. O goleiro Richard, segue como dúvida, mas embarcou com a delegação para Belo Horizonte (MG), assim como o atacante Stiven Mendoza, que também viajou e será opção para o treinador alvinegro.

O técnico Cuca terá desfalques importantes no Atlético-MG. O lateral-esquerdo Arana, o zagueiro Junior Alonso e o volante Alan Franco foram convocados para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo por suas seleções: Brasil, Paraguai e Equador, respectivamente. O treinador também não terá o lateral-direito Mariano e o atacante Vargas, lesionados.

Atlético-MG x Ceará

Atlético-MG

4-4-2: Everson; Guga, Réver (Igor Rabello), Nathan Silva e Dodô; Allan, Jair (Savarino), Zaracho e Nacho; Keno e Hulk. Técnico: Cuca

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo (Richard); Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral e Geovane (Fabinho); Erick, Vina e Kelvyn (Lima); Cléber.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte/MG

Data: 9/10/2021

Horário: 16h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes/GO

Assistentes: Bruno Raphael Pires/GO e Cristhian Passos Sorence/GO

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO



