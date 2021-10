Ex-O POVO, jornalista Pedro Germano é homenageado pelo Ceará com um minuto de silêncio

Torcedor símbolo do clube faleceu nessa sexta-feira, 1, aos 86 anos. A homenagem acontece nesta quarta-feira, às 19 horas, momentos antes do início da partida do Alvinegro contra o Internacional-RS

Apaixonado pelo Ceará, o jornalista Pedro Germano, que trabalhou no jornal O POVO por 46 anos, será homenageado nesta quarta-feira, 6, no jogo entre Ceará e Internacional. Seu Germano, como era conhecido, faleceu nessa sexta-feira, 1, aos 86 anos. Antes do início da partida será prestado um minuto de silêncio.

O Ceará divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte e destacando a importância do ilustre torcedor para o clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É com pesar, que o Ceará Sporting Club informa e lamenta a morte de Pedro Germano Silva, aos 86 anos, ilustre torcedor, jornalista aposentado e obstinado apoiador do Mais Querido. Sempre próximo à diretoria alvinegra, Pedro Germano nos deixou nessa sexta-feira, 1º, por causas naturais.”

A paixão incondicional do seu Germano pelo Ceará Sporting Club começou aos oito anos de idade, quando foi levado pelo irmão a um jogo contra o Fortaleza no estádio Presidente Vargas. “O Ceará ganhou de um a zero de outro time da Capital, que eu não digo o nome. Me apaixonei quando vi as cores, o branco da paz e o preto da nobreza”, contou para o caderno especial do centenário do clube alvinegro.

Segundo o repórter especial do O POVO, Demitri Túlio, que costumava brincar com a paixão do “cabeça branca” pelo time do Ceará, Germano não aceitava ter macarrão da marca “Fortaleza” em sua casa, queria que tudo fosse preto e branco.



Tags