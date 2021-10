Cléber cobra por evolução do Ceará nas finalizações: "Está faltando caprichar mais"

No retorno do torcedor alvinegro ao estádio, o Vovô ficou no 0 a 0 com o Internacional pela Série A. O Alvinegro foi superior e criou diversas chances de gol, mas pecou nas finalizações

Empurrado pela torcida, o Ceará pressionou e foi superior ao Internacional no duelo realizado na noite desta quarta-feira, 6, na Arena Castelão, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações e apenas empatou diante do Colorado. Na saída do campo, o atacante Cléber avaliou a partida do Vovô.

"Lutamos desde o começo, procuramos o gol, tivemos oportunidades. Ressaltar a grande partida do goleiro do Inter, que fez belas defesas. Desde o começo buscamos a vitória. Ressaltar também a volta do nosso torcedor, que foi mais um dentro de campo, sempre nos apoiando."

Superior durante boa parte dos 90 minutos, o Alvinegro finalizou 16 vezes, sendo cinco delas de forma correta ao gol. Apesar do bom volume ofensivo e das diversas situações criadas, o Vovô pecou nas conclusões das jogadas.

"O professor (Tiago Nunes) vem trabalhando, as oportunidades estão aparecendo para nós. Acho que está faltando caprichar mais no último terço, para poder colocar a bola pra dentro e sair com a vitória", ressaltou o camisa 89.



O Ceará volta a campo sábado, 9, às 16h30min, contra o líder Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

