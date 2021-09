Transmissão ao vivo de Ceará x Santos pelo Brasileirão; acompanhe narração

Ceará e Santos se enfrentam logo mais às 21 horas, no Castelão, em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Ceará e Santos duelam hoje, sábado,18 de setembro (18/09), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu acumula cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas no certame. Já o Peixe soma cinco vitórias, oito empates e sete derrotas do time santista na competição. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>>> Escalação: como Ceará e Santos vão a campo pelo Brasileirão



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

Sobre o assunto Ceará marcou apenas dois gols na atual sequência de cinco jogos sem vencer

Guto diz não entender demissão do Ceará e revela que "ouvia" sobre comparação a Vojvoda

Jael assume insatisfação com o próprio rendimento no Ceará: "Sei que preciso melhorar e muito"

Tags