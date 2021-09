Ferroviário encerra a preparação e embarca para o confronto diante do Manaus pela Série C

O duelo é uma disputa direta pelo G4 do Grupo A. Apenas dois pontos separam o Tubarão da Barra, quinto colocado, do Gavião, líder da chave

O Ferroviário encerrou a preparação para o duelo decisivo contra o Manaus-AM, que acontece neste domingo, 19, às 16 horas, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM), pela 17ª rodada da Série C. O elenco coral embarca na noite desta sexta-feira, 17, com destino ao Amazonas.

Antes do Ferrão seguir viagem, o técnico Anderson Batatais comandou o último treino na capital visando o confronto diante do Gavião. O treinador coral realizou um trabalho tático com o grupo e finalizou as atividades com ênfase nas jogadas de bola parada.

Atualmente na quinta colocação, com 23 pontos, o embate diante da equipe amazonense será decisivo. Com duas rodadas restantes, o Ferroviário depende apenas de si para se classificar à segunda fase da Terceirona. Para isso, o Coral precisa vencer o Manaus-AM — o que já lhe garante o retorno ao G-4 —, e o Floresta.

O Tubarão da Barra, entretanto, irá enfrentar um adversário que, além de líder do Grupo A, está invicto jogando em seus domínios. Em oito partidas atuando no estádio Ismael Benigno, o time comandado pelo treinador Evaristo Piza conquistou cinco vitórias e três empates.

Fora da goleada por 5 a 1 contra o Paysandu-PA, na última rodada, o volante Wesley Dias cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e está apto para atuar contra o Manaus-AM. O camisa 5 coral ressaltou a importância do Tubarão manter o mesmo ritmo que impôs diante do Papão.

"Ele (Anderson Batatais) vem passando o plano de jogo dele, para fazermos o mesmo que fizemos contra o Paysandu, sem deixar cair o ritmo. Sabemos que sempre precisamos dar algo a mais no futebol, e neste jogo não será diferente."



