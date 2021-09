Ceará recebe Santos no Castelão e quer encerrar jejum de vitórias na Série A

O Ceará volta a campo pela Série A do Brasileiro na noite deste sábado, 18, às 21 horas. O adversário da vez é o Santos, que vive um jejum de triunfos no campeonato, a exemplo do Vovô. O Peixe, porém, está há mais tempo sem sair de campo com três pontos — sete rodadas contra cinco do time cearense.

Os dois também são péssimos visitantes, mas quem joga longe de casa na rodada, a 21ª, é o Santos. Além disso, foi no Castelão que o Ceará construiu a maior parte da campanha que possui até aqui.

Da estreia ruim, o técnico Tiago Nunes tirou pelo menos a conclusão que precisa mudar o time e durante a semana fez mais testes, que dessa vez deve colocar em prática. Na lateral-direita, por exemplo, Gabriel Dias tende a perder espaço para Fabinho. Com isso, abre-se uma vaga na volância e Marlon é o mais cotado para formar dupla com Fernando Sobral, mas Geovane está na briga. Na linha de três que fica atrás do centroavante, Lima pode trocar a ponta pelo meio e o atacante Erick trabalhou entre os titulares.

O Santos não teve uma semana completa de trabalho. O alvinegro praiano jogou na terça-feira, 14, pela Copa do Brasil e foi eliminado pelo Athletico-PR, em Curitiba.

O Peixe não contará com o meia Carlos Sánchez, com entorse no tornozelo direito, nem com o atacante Lucas Braga, suspenso. Na defesa, os zagueiros Luiz Felipe, Robson Reis e Kaiky, que já estão fora há algum tempo, não ganharam condição de jogo. Em compensação, o uruguaio Emiliano Velázquez poderá estrear e outros reforços que não tiverem condição de atuar na Copa do Brasil podem jogar na Série A.

Carille optou, então, por uma mudança no esquema tático. No treino de apronto, o treinador formou o time no 3-4-3, com Felipe Jonatan e Pará subindo para a linha de quatro.

Ficha Técnica

Ceará

4-2-3-1

Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio, B. Pacheco; F. Sobral, Marlon (Geovane); Rick, Lima, Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Santos

3-4-3

João Paulo; Danilo Boza, E. Velázquez, Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota, F. Jonatan; Marinho, Léo Baptistão, Marcos Guilherme. Téc: Carille

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 18/9/2021

Horário: 21 horas

Árbitro: Anderson Daronco-FIFA/RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves-FIFA/RS e Michael Stanislau-RS

VAR: Rafael Traci-FIFA/PR

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO Online (áudio)



