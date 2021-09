Tiago Nunes está regularizado e pode estrear como técnico do Ceará

Treinador teve o nome publicado no BID na tarde desta quinta-feira, 9. Com isso, ele poderá ficar à borda do gramado na partida entre Ceará e Grêmio

Novo técnico do Ceará, Tiago Nunes ganhou, nesta quinta-feira, 9, real condição de estrear pelo clube. O nome do treinador apareceu no BID da CBF e com isso ele está apto a ficar na borda do gramado no duelo entre o Vovô e o Grêmio, domingo, 12, pelo returno da Série A.

Em Porangabuçu há mais de uma semana, comandando treinos e implantando o novo estilo de jogo que o Alvinegro vai apresentar no Campeonato Brasileiro, Nunes aguardava somente a regularização para poder estar no campo de jogo. Ele vai estrear logo contra o último time que comandou e tem a missão de fazer o Ceará vencer a primeira como visitante na competição.

Além do treino desta tarde, em Carlos de Alencar Pinto, o novo comandante alvinegro fará ainda dois treinos, ambos pela manhã, com a intenção de adaptar o time, já que a partida contra o Grêmio, no domingo, está marcada para às 11 horas. O trabalho de sábado será no CT do Internacional, em Porto Alegre.



